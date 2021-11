Zmarł paulin o. Tomziński, zwany "legendą Jasnej Góry"

W nocy zmarł paulin o. Jerzy Tomziński, zwany także "legendą Jasnej Góry". Za 10 dni, 24 listopada, o. Tomziński skończyłby 104 lata.

O. Tomziński urodził się w 24 listopada 1918 roku w Przystajni koło Częstochowy. W 1935 roku wstąpił do Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

W 1944 roku na Jasnej Górze otrzymał święcenia kapłańskie. O. Tomziński dał się poznać wiernym jako zaangażowany duszpasterz, wybitny kaznodzieja i spowiednik. W okresie stalinowskim w Polsce o. Tomziński pełnił funkcje przeora i kustosza sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Stworzył tam kółka religijne dla młodzieży, ze co został zmuszony do opuszczenia sanktuarium.

Ponadto dwukrotnie pełnił funkcję generała zakonu paulinów oraz trzykrotnie był przeorem Jasnej Góry. Będąc przeorem, zainicjował i przeprowadził prace renowacyjne w jasnogórskim sanktuarium. Organizowana przez niego uroczystość Jasnogórskich Ślubów Narodu w 1956 r. zgromadziła ponad milion wiernych.

To o. Tomziński był inicjatorem modlitwy o uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego, która stała się następnie Apelem Jasnogórskim. Jest on codziennie odprawiany przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. O. Tomziński przez całe życie propagował kult Matki Bożej Jasnogórskiej. Przyczyniał się także do szerzenia wiedzy o Polsce i sanktuarium jasnogórskim w trakcie swojej pracy w polonii rzymskiej.

jkg/jasnagora