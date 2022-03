Zmarła Madeleine Albright. Była pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza stany USA

W wieku 84 lat zmarła Madeleine Albright. O jej śmierci poinformowała rodzina.

Była sekretarz stanu USA zmagała się z chorobą nowotworową. Ostatnie godziny życia spędziła w gronie najbliższych.

- „Z bólem serca zawiadamiamy, że dziś zmarła Madeleine Albright, 64. sekretarz stanu USA i pierwsza kobieta na tym stanowisku. Straciliśmy kochającą matkę, babcie, siostrę, ciocię i przyjaciółkę”

- napisała rodzina zmarłej.

