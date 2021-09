Żołnierze Łukaszenki na granicy. Straż Graniczna: to nie są pogranicznicy!

Polska Straż Graniczna poinformowała za pośrednictwem Twittera, że od jakiegoś czasu na granicy pojawiają się uzbrojeni żołnierze Białorusi rządzonej przez reżim Łukaszenki. Nie są to pogranicznicy. Informacje podane przez SG potwierdził rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

"Potwierdzam! W pasie przygranicznym z Polską identyfikowani są żołnierze m. in. jednostek powietrzno-desantowych, służby do zadań specjalnych PKG RB, czy OMONU. Niektórzy żołnierze dysponują m. in. karabinami snajperskimi" - czytamy w oświadczeniu Żaryna.

"Racje ma Straż Graniczna: przy granicy z Polską pojawiają się żołnierze z jednostek, które nie zajmują się zabezpieczaniem granicy tylko działaniami bojowymi" - kontynuuje Żaryn.

Tymczasem w dalszym ciągu trwa wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję i Białoruś przeciwko Polsce i krajom bałtyckim. Straż Graniczna odnotowuje niespotykane dotychczas liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy.

jkg/straż graniczna - twitter