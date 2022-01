Żukowska jednym zdaniem zaorała dziennikarza Onetu, który „błysnął” wiedzą nt. Polskiego Ładu

„Widzicie, zmiany które nie weszły w życie w 2021 zabiły wg dziennikarza Onetu piekarnię Nawet posłanka SLD zachowała w tym konkretnym przypadku zdrowy rozsądek. Od dawna uważam, że opozycyjni dziennikarze są gorsi od samej opozycji. Głupsi również” – czytamy na profilu „Prawicowy Internet” w mediach społecznościowych.

Chodzi o wpis dziennikarza Onetu Kamila Dziubki na Twitterze na temat podatków Polskiego Ładu i rzekomo zamykającej się piekarni w bloku redaktora tego portalu. W przypadku Onetu czasem trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać, czy to co czytamy jest zwykłym fejkiem czy po prostu brakiem merytorycznej wiedzy.

„Piekarnia w moim bloku w Warszawie się zamyka. Polski Ład i podwyżka cen energii dobiły właściciela. Ale może posłucha pana premiera i jeszcze zmieni decyzję. Jak myślicie? - napisał na Twitterze Dziubka.

„To oczywiście przykre, tylko co ma do tego Polski Ład, który jeszcze nie wszedł?” - odpowiedziała Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

„Przecież przyszłe podatki są już mniej więcej znane. Ludzie ograniczają przyszłe straty.” - próbował się bronić dziennikarz Onetu.

