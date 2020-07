Zwabił dziewczynkę słodyczami. Pedofil trafił do aresztu, grozi mu nawet 12 lat więzienia

Policjanci z Rudy Śląskiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dopuszczanie się innych czynności seksualnych wobec małoletniej. 50-latek zwabiał dziewczynkę do swojego mieszkania, gdzie doszło do przestępstwa. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 2 miesiące.

50-letni mieszkaniec rudy śląskiej został zatrzymany przez policjantów po tym, jak ojciec małoletniej nakrył go nagiego z jego dzieckiem. Mężczyzna zwabił dziewczynkę do swojego mieszkania, częstując ją słodyczami. Prosił, żeby nikomu nie mówiła o tym, co dzieje się w mieszkaniu.

Na szczęście czujne koleżanki powiadomiły ojca dziewczynki, że poszła do mieszkania sąsiada i nie wychodzi z niego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15 roku życia. Prowadzący postępowanie śledczy wystąpili do prokuratury z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.

Sąd w Rudzie Śląskiej przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na dwa miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia. To jednak nie koniec sprawy. Policjanci ustalają, czy wcześniej rudzianin dopuszczał się takich przestępstw i czy wykorzystywanych dzieci nie było więcej.

ruda.slaska.policja.gov.pl