Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla bp. Krzysztofa Włodarczyka w dniu ingresu do katedry bydgoskiej

Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, składając życzenia bp. Krzysztofowi Włodarczykowi, podczas uroczystości ingresu do katedry bydgoskiej.

„W dniu uroczystego ingresu do bydgoskiej katedry proszę o przyjęcie od Konferencji Episkopatu Polski serdecznych gratulacji i życzeń Bożego błogosławieństwa oraz dobrych owoców Twego biskupiego posługiwania” – powiedział abp Stanisław Gądecki 13 listopada w katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy do nowego biskupa bydgoskiego.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że „budowanie owczarni Chrystusa w prawdzie i świętości wymaga ze strony biskupa pewnych cech, jak m.in. wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, postawy zachęcającej do współpracy i rozwijającej ją, dobroci serca i cierpliwości, zrozumienia i współczucia w odniesieniu do cierpień ducha i ciała, a także wyrozumiałości i przebaczenia”. „Chodzi bowiem o wyrażenie w jak najlepszy sposób największego wzoru, jakim jest Chrystus, Jezus, dobry pasterz” – powiedział.

„Drogi Księże Biskupie, Pan Bóg obdarzył Cię wieloma talentami duchowymi intelektualnymi i, jakie rozwijałeś w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niech Twoja służba pomnaża dobro Kościoła i Ojczyzny również w diecezji bydgoskiej” – dodał abp Gądecki.

W uroczystym ingresie uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski z jej przewodniczącym abp. Stanisławem Gądeckim na czele.

Publikujemy tekst wygłoszonych życzeń:

Czcigodny Księże Biskupie Krzysztofie,

w dniu uroczystego ingresu do bydgoskiej katedry proszę o przyjęcie od Konferencji Episkopatu Polski serdecznych gratulacji i życzeń Bożego błogosławieństwa oraz dobrych owoców Twego biskupiego posługiwania. Namaszczenie Duchem Świętym – mówi Pastores gregis – czyniąc biskupa podobnym do Chrystusa, czyni go równocześnie zdolnym, aby był żywym przedłużeniem Jego tajemnicy dla dobra Kościoła. Wobec takiego trynitarnego charakteru swego życia każdy biskup w swojej posłudze zobowiązany jest do czuwania z miłością nad całą owczarnią, w której został ustanowiony przez Ducha Świętego, aby kierować Kościołem Bożym. W imię Ojca, którego obraz uobecnia, w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, przez którego ustanowiony został mistrzem, kapłanem i pasterzem, w imię Ducha Świętego, który daje życie Kościołowi i podtrzymuje słabość ludzką Swoją mocą.

W tym duchu łączą się dzisiaj z Tobą wszyscy wierni bydgoskiej diecezji, kapłąni, osoby konsekrowane i wierni świeccy, aby z odwagą wspólnie kontynuować misję głoszenia Ewangelii, strzec treści naszej wiary i tożsamości, które chroni przed zatopieniem spraw istotnych w swoistym morzu tego, co nieokreślone i prowizoryczne.

Budowanie owczarni Chrystusa w prawdzie i świętości wymaga ze strony biskupa pewnych cech, m.in. wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, postawy zachęcającej do współpracy i rozwijającej ją, dobroci serca i cierpliwości, zrozumienia i współczucia w odniesieniu do cierpień ducha i ciała, a także wyrozumiałości i przebaczenia. Chodzi bowiem o wyrażenie w jak najlepszy sposób największego wzoru, jakim jest Chrystus, Jezus, Dobry Pasterz.

Drogi Księże Biskupie, Pan Bóg obdarzył Cię wieloma talentami duchowymi i intelektualnymi, jakie rozwijałeś w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Niech Twoja służba pomnaża dobro Kościoła i Ojczyzny również w diecezji bydgoskiej. Ufam, że Twoje posługiwanie wypełni pokładane w nim nadzieje i przyniesie Tobie samemu wiele radości.

Niech Maryja, Matka Boża Pięknej Miłości i Wspomożycielka Biskupów oraz bł. Michał Kozal strzegą Cię i wspierają Twoją służbę w diecezji bydgoskiej.

Bydgoszcz, 13 listopada 2021 roku





