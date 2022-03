,,Andrzej, damy radę!''. Prezydent Duda rozmawiał z Zełenskim

Minął tydzień od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Według informacji przekazanych przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Rosja w tym czasie straciła 9 tys. żołnierzy. Kolejną rozmowę ze swoim ukraińskim odpowiednikiem przeprowadził prezydent Andrzej Duda.

„Andrzej, damy radę! Racja i sprawiedliwość są po naszej stronie. To oni mordują ludzi. My bronimy naszej Ojczyzny, naszych rodzin i naszych domów!” - powiedział przed chwilą do mnie mocnym głosem Wołodymyr Zełenski

- napisał na swoim Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Jak dodał, Bohaterscy Obrońcy Ukrainy potrzebują solidarności i wsparcia. Pamiętajmy o tym i nie szczędźmy sił we wspieraniu Ukrainy w obliczu ataku rosyjskiego agresora!

dam/Twitter