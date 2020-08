Białoruś. Zamieszki. Użyto gumowych kul, granatów hukowych, armatek wodnych

Po ogłoszeniu wyników wyborów na Białorusi protesty nasilają się coraz bardziej. Policja użyła już gumowych kul, granatów hukowych, armatek wodnych. Są ranni i mówi się też nieoficjalnie o trzech osobach zabitych.

W rozmowie z PAP Aleś Bialacki, obrońca praw człowieka i szef działającej w Mińsku organizacji Wiasna powiedział:

- Dochodziło do starć z OMON-em, ludzie stawiali opór w Pińsku, do potyczek doszło też w Brześciu i w Mińsku

Oceniając skalę zamieszek stwierdził:

- Widać, że oburzenie z powodu falsyfikacji jest bardzo duże, a Łukaszenka nie daje za wygraną. Występował dziś i powiedział, że to wszystko zorganizowane jest przez centra działające przeciwko Białorusi, że to Polska, Czechy – z jakiegoś powodu teraz mówi, że sztab Cichanouskiej jest zarządzany z Czech - i że to Ukraina, skąd przyjechali bojownicy, i Rosja. Krótko mówiąc, według niego Białoruś jest otoczona przez wrogów

Podkreślił także:

- Sytuacja po wyborach prezydenckich na Białorusi jest bardzo napięta i to jeszcze nie koniec

mp/pap