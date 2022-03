Bp Zadarko: Nie rozumiem wypowiedzi papieża

„Ona budzi wiele pytań” – powiedział na antenie Radia Plus bp Krzysztof Zadarko, komentując wypowiedź papieża Franciszka nt. rosyjskich żołnierzy, którzy „płacą rachunek za wojnę”.

Dwa dni temu Watykan opublikował oficjalny komunikat na temat rozmowy papieża Franciszka z patriarchą Cyrylem. Ogromne kontrowersje wzbudziły słowa ojca świętego, który stwierdził, że „rachunek za wojnę płacą ludzie, są to żołnierze rosyjscy i ludzie, którzy są bombardowani i giną”. Do tej wypowiedzi odniósł się w Sednie Sprawy na antenie Radia Plus bp Krzysztof Zadarko, delegat Episkopatu ds. Imigracji.

- „Czy nie ma tu jakiegoś pomieszania porządków? Ja tutaj widzę zrównanie kata z ofiarą”

- pytał gospodarz programu.

- „Nie rozumiem tej wypowiedzi, nie znam całej wypowiedzi, natomiast ona budzi wiele znaków zapytania”

- podkreślił duchowny.

- „Dla mnie papież pozostaje papieżem. Przypuszczam, że w tym wypadku występuje jako głowa Państwa Watykańskiego, które w dyplomacji ma niesamowita role. Celem takiej wypowiedzi jest chyba jedno, doprowadzenie do tego, żebyśmy nie zamknęli bramy do tego aby pomóc otworzyć korytarze humanitarne (...) To jest dla mnie zastanawiające, ale papież nie błogosławi żadnych żołnierzy”

- dodał.

kak/radioplus.pl