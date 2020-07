BRAWO POLSKA! Pierwszy w Polsce szkolny autobus elektryczny

Szkolny autobus elektryczny zawiezie dzieci na lekcje w Godzianowie niedaleko Łodzi. Zakup ekologicznego pojazdu był dofinansowany przez NFOŚiGW. Solaris dostarczy autobus do Gminy Godzianów w październiku tego roku.

„Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” to projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach którego miejscowości w Polsce otrzymały dofinansowanie zakupu bateryjnych autobusów szkolnych. W wyniku wygranego przetargu zamówienie na budowę elektrycznego gimbusa dla Gminy Godzianów trafiło do firmy Solaris. Już w październiku tego roku autobus napędzany energią elektryczną zawiezie dzieci do szkoły w Godzianowie. Będzie to pierwszy tego typu pojazd w Polsce.

Szkolne Urbino 12 electric, które zamówiła gmina, zmieści na pokładzie 41 pasażerów. Wszystkie siedzenia w autobusie będą wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Elektryczny pojazd będzie, tradycyjnie dla przewozów szkolnych, pomarańczowy. Na ścianie przedniej i tylnej pojazdu zostaną umieszczone, dodatkowo oświetlone, tablice informujące o przewozie dzieci. Ponadto z tyłu autobusu, na dachu zamontowane zostaną pomarańczowe świetlne „koguty”, zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte.

rr,obserwatorgospodarczy.pl