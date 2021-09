Coraz więcej zakażonych w szpitalach. Wiceminister apeluje: Szczepmy się!

Goszcząc na antenie Polskiego Radia 24, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał, że w szpitalach przebywa obecnie 1614 osób z COVID-19, z czego 172 pacjentów przebywa na intensywnej terapii. „Czwarta fala stała się faktem”, dlatego resort apeluje do niezdecydowanych o szczepienie się.

- „Czwarta fala stała się faktem (…). Wczoraj przekroczyliśmy tysiąc przypadków (zakażeń SARS-CoV-2 - PAP); mówiliśmy od tygodnia, że to nastąpi i rzeczywiście nastąpiło. Dziś też mamy powyżej tysiąca przypadków - 1208, czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to mamy wzrost o 24 proc. Także niestety, i to jest liczba, która jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło”

- powiedział wiceszef resortu zdrowia.

- „To są liczby, które powinny nam, tym osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają czy się zaszczepić, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas, każdego z naszych bliskich, że możemy trafić do szpitala, że możemy umrzeć”

- podkreślił.

W związku z tym wiceminister zaapelował do osób, które jeszcze się wahają, aby udały się do punktu szczepień i przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19.

Wzrasta też liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Tylko ostatniej doby, jak przekazał Kraska, do szpitali trafiło 48 osób zakażonych koronawirusem. O siedem osób zwiększyła się też liczba pacjentów przebywających na intensywnej terapii.

- „To są osoby, które walkę z koronawirusem mogą przegrać”

- wskazał.

Zaznaczył, że najwięcej zajętych łóżek jest w województwach z najniższym wskaźnikiem wyszczepień.

- „To są te województwa, które najsłabiej się wyszczepiły, których mieszkańcy niestety najmniej poszli do punktów szczepień. Także pokazują, niemal w 100 proc., że pacjenci nieszczepieni trafiają do szpitali”

- wyjaśnił.

kak/PAP