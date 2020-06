Arcybiskup światowej wspólnoty anglikańskiej wywołał kontrowersje dywagacjami na temat burzenia pomników. Wypowiadając się w kontekście uwag lewackiego aktywisty Shauna Kinga, że biały Jezus jest oznaką białego supremacjonizmu oraz że należy tego typu wizerunki zburzyć, abp Justin Welby stwierdził, że trzeba przemyśleć sensowność takich wyobrażeń. Odpowiadając na pytania dziennikarza programu „BBC 4 Today”, duchowny zauważył, że w różnych krajach na świecie przedstawia się w kościołach Jezusa według lokalnych wyobrażeń.

Komentując dalej wypowiedź Kinga – o której informowała „Fronda” – że należy zburzyć witraże i malowidła ścienne z tradycyjnymi wyobrażeniami Świętej Rodziny anglikański duchowny powiedział: jeśli się „pójdzie dookoła Katedry w Canterbury, są tam wszędzie pomniki – czy w opactwie westminsterskim – i patrzymy na to wszystko i niektóre z nich muszą upaść”.

Naciskany przez dziennikarza, zastrzegł się, iż nie ma na myśli, że pomniki zostaną zburzone. Jednak następnie stwierdził, że należy im się uważnie przyjrzeć: „Możemy to zrobić tylko wówczas, jeśli mamy sprawiedliwość, to znaczy, że pomnik powinien być umieszczony w kontekście. Niektóre będą musiałby być zdjęte”.

Brytyjski polityk David Kurten powiedział: „To absurdalne, że głowa Kościoła anglikańskiego dołącza do marksistowskiego szaleństwa kulturalnego wymierzonego w brytyjską historię i kulturę, którego chrześcijaństwo jest centralną częścią”. Sam Welby porównał obecne burzenie pomników do obalenia pomnika Dzierżyńskiego: „To jest coś, co ludzie robią w takich czasach i jest to rzecz dobra”.

Z kolei historyk Robert Spencer zwrócił uwagę na bizantyjską tradycję malowania wizerunków Chrystusa mówiącą, że pierwszą ikonę namalował św. Łukasz, „który oczywiście znał Jezusa i Jego Matkę osobiście”. W bizantyjskiej tradycji przestrzegano pewnych reguł, co powodowało, że wyobrażenia naszego Pana były do siebie podobne, gdyż uważano, że pierwsze z nich stworzyli ludzie znający Świętą Rodzinę bezpośrednio.

Stąd zdaniem Spencera uwagi Welby’ego są „żałosną ignorancją historii Kościoła”. Według współczesnych kategorii Chrystus z bizantyjskich wyobrażeń „byłby zaklasyfikowany jako biały, choć nie biały jak Skandynaw”.

Teolog moralny ks. Alexander Lucie-Smith na Twitterze potępił poparcie abp. Welby’ego dla obrazoburstwa: „Czy nie uświadamia on sobie wieków bólu i cierpienia, jakie spowodował ikonoklazm i jak nas zubożył? Czyż nie ma wrażliwości?”

Dodajmy, że do tej pory można w Europie oglądać np. pozbawione twarzy wizerunki świętych, jakie po sobie zostawiła rewolucja protestancka.

jjf/ChurchMilitant.com, LiveSiteNews.com