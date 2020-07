Imigrant przyznał się do podpalenia katedry w Nantes

Do podpalenia doszło w ostanią sobotę przed godziną 8.00. Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes to jeden z najstarszych symboli chrześciajństwa. W akcji gaszenia katedry brało udział ok. 100 strażaków, a pożar udało się opanować w około 2 godzinach.

Jak poinformował Le Monde, w prowadzonym przez prokuraturze z Nantes śledztwie 39-letni imigrant z Rwandy przyznał się do podpalenia XV-wiecznej katedry. Usłyszał on już zarzuty i trafił do aresztu śledczego.

Co interesujące, 39-latek pracował w diecezji jako wolontariusz. Był też w katedrze ministrantem i był odpowiedzialny za zamknięcie katedry poprzedniego dnia w piątek 17 lipca wieczorem. Ponadto śledczy zatrzymali go dzień wcześniej, żeby zdał sprawę z tego, jak wykonał swój obowiązek.

W pożarze katedry całkowitemu spaleniu uległy 400-letnie barokowe organy, które uniknęły zniszczenia podczas rewolucji francuskiej i pożaru świątyni w styczniu 1972 roku.

mp/reuters/pap