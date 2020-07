Komitet ,,Tak dla rodziny, nie dla gender'' popiera premiera w sprawie konwencji stambulskiej

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia Komitetu „Tak dla rodziny, nie dla gender” odnoszącego się do stanowiska premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie konwencji stambulskiej oraz rozpoczęcia prac nad Konwencją o Prawach Rodziny

Komitet "Tak dla rodziny, nie dla gender” oświadcza:

1. Pragniemy wyrazić poparcie dla zapowiedzianego przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego planu skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przepisów Konwencji stambulskiej z polską Konstytucją. Jednocześnie, będziemy kontynuować rozpoczęte przez nas działania w związku z ogłoszoną 16 lipca inicjatywą obywatelską, której celem jest przyjęcie ustawy upoważniającej polską władzę wykonawczą do wypowiedzenia tej umowy międzynarodowej oraz rozpoczęcie prac nad nową, wolną od ideologii Konwencją o Prawach Rodziny.

2. Liczymy na to, że zapowiedziany wniosek zostanie skierowany do Trybunału bez zbędnej zwłoki, a jego rozpatrzenie nastąpi w możliwie najszybszym terminie. Sprawa Konwencji stambulskiej ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka w Polsce. Komitet dysponuje gotowym projektem wniosku do TK, w którym w sposób kompleksowy wykazana została niezgodność postanowień Konwencji z gwarancjami leżącymi u podstaw polskiego porządku prawnego, w tym w szczególności z art. 18 (ochrona rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny), art. 48 (prawem rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami) oraz art. 2 (zasada równości obywateli wobec prawa) polskiej Konstytucji.

3. Pragniemy również wyrazić radość z powodu zapowiedzianych przez Premiera oraz Wiceministra Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego międzynarodowych działań na rzecz przyjęcia wolnej od ideologii i opartej na wiedzy naukowej umowy międzynarodowej chroniącej rodziny i zapewniającej skuteczne rozwiązania mające na celu walkę z przemocą wobec jej członków. Środowiska obywatelskie działające w ramach Komitetu od lat podkreślają pilną potrzebę stworzenia takiej umowy międzynarodowej, czego potwierdzeniem jest zaproponowany przez nie projekt Konwencji o Prawach Rodziny. W związku z powyższym, chcielibyśmy zadeklarować pełną gotowość do zaangażowania się w prace nad projektem nowej Konwencji.

mp/Komitet „Tak dla rodziny, nie dla gender”