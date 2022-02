Nawrócony apostata? Trudna droga powrotu do Kościoła

Coraz więcej mówi się dziś w Polsce o apostazji. Co jednak z osobami, które z jakichś powodów odeszły z Kościoła, ale przeżyły nawrócenie i postanowiły wrócić do wspólnoty Ludu Bożego? Czeka ich niełatwa, ale pięknie kończąca się droga.

Osoba, która pragnie powrócić do Kościoła po formalnym odejściu ze wspólnoty musi zgłosić się do parafii, na terenie której mieszka. Tam odbywa rozmowę z duszpasterzem na temat swojej decyzji o apostazji i powodach, dla których chce powrócić do jedności z Kościołem. Duszpasterz powinien zaproponować takiej osobie jakąś formę katechezy, dzięki której jej decyzja o powrocie będzie dojrzała i świadoma. Osoba, która świadomie odeszła z Kościoła, przed powrotem musi mieć świadomość grzechu apostazji i szczerze żałować.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie w kancelarii parafialnej pisma do biskupa na podstawie dostarczonej metryki chrztu. Poza danymi apostaty i informacjami o miejscu i czasie dokonania apostazji, w dokumencie muszą znaleźć się okoliczności odejścia z Kościoła i motywacje powrotu. Apostata powinien też wyrazić żal i gotowość do podjęcia nałożonej przez biskupa pokuty.

Jeśli apostata deklaruje stan wolny, na wypadek ewentualnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego w przyszłości dokonuje się też tzw. aktu znania o stanie wolnym. Apostata i dwóch wiarygodnych świadków składają przysięgę, że w przeszłości nie zawarł on związku małżeńskiego.

Taką prośbę wraz z metryką chrztu i ewentualnym aktem znania o stanie wolnym kieruje się do biskupa miejsca. Duszpasterz dołącza też pismo przewodnie, w którym przedstawia swój obraz sytuacji apostaty.

Następnie decyzję podejmuje biskup, mogąc wcześniej spotkać się osobiście z apostatą lub wyznaczyć swojego delegata. Po rozeznaniu sprawy może zdecydować o przyjęciu apostaty na nowo do wspólnoty Kościoła. Robi to za pośrednictwem pisemnego dekretu, którym zdejmuje z niego kary kanoniczne. Biskup może też wyznaczyć pokutę i wezwać do zadośćuczynienia.

Po decyzji biskupa były apostata w sposób uroczysty składa wyznanie wiary w obecności proboszcza. Wówczas formalnie wraca do komunii z Kościołem. Jeśli jego życiowa sytuacja na to pozwala, może przystąpić do spowiedzi, a następnie wyrazić w sposób sakramentalny swoją jedność z Kościołem przyjmując Komunię świętą.

kak/aleteia.org