Nowa wirtualna podróż po Bibliotece Watykańskiej

Szczególnie w tym czasie pandemii, kiedy obecność fizyczna w bibliotece jest bardziej utrudniona dzięki naszej nowej stronie internetowej chcemy stać się miejscem spotkania, współpracy i otwartości – powiedział prefekt Biblioteki Watykańskiej. Jej nowa strona internetowa: vaticanlibrary.va została udostępniona dla uczonych 16 lipca.

Ks. Cesare Pasini zaznaczył, że nowa strona Biblioteki ma nową szatę graficzny, a dostęp do niej jest dużo prostszy, niż wcześniej. Posiada również wiele dodatkowych elementów, które ją ubogacają. „Z jednej strony jest ona nadal statyczna, czyli są teksty do czytania i obrazy do oglądana, ale, i to jest nowość, jest także dynamiczna, czyli pozwala na wejście w interakcję z innymi, podłączonymi systemami”.

Dzięki nowej stronie internetowej docieramy na peryferie

- „Jesteśmy bibliotekarzami Papieża, gdyż biblioteka należy do niego i z jego woli od wieków jest otwarta. Dlatego naprawdę możemy pomagać zainteresowanym, mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt i udostępnić natychmiast to, czego szukają, a nawet i więcej. Dzięki stronie internetowej chcemy dać się poznać, kim jesteśmy i co posiadamy i dzięki niej dotrzeć niemal do wszystkich. Papież Franciszek często mówi, że musimy iść na peryferie, a my, poprzez stronę internetową potencjalnie możemy dotrzeć do wszystkich granic i wszystkich krajów świata, bliskich i dalekich - podkreślił w wywiadzie dla rozgłośni papieskiej prefekt Biblioteki Watykańskiej. - Oczywiście, w ten sposób nie chcemy umniejszyć znaczenia bezpośrednich wizyt tych, którzy przychodzą do nas, a my staramy się jak najlepiej im pomóc. Szczególnie teraz, w tym wyjątkowym czasie pandemii, w którym przemieszczanie się jest ograniczone i trudniejsze. Dlatego też, ta nasza strona internetowa, komunikatywna, bogata i atrakcyjna, chce stać się miejscem przyjmowania innych, współpracy i otwarcia.“

Vaticannews.va/Paweł Pasierbek SJ – Watykan