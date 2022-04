PO nie rezygnuje z ,,przekazu Kremla’’. Obwinia załogę samolotu

Ogromną burzę w mediach społecznościowych wywołało nagranie opublikowane przez Platformę Obywatelską przed prezentacją raportu podkomisji smoleńskiej. W wideo powtórzono rosyjskie tezy, wedle których do katastrofy doprowadził szereg błędów załogi polskiego samolotu.

Lektor opublikowanego przez Platformę nagrania przekonuje, że załoga Tu-154M spóźniła się przed lotem i tylko jeden pilot znał język rosyjski. Następnie oskarża gen. Andrzeja Błasika.

- „Z czterech członków załogi tylko technik pokładowy miał ważne uprawnienia, aby wsiąść do samolotu. Mimo to, dowódca sił powietrznych gen. Błasik złożył prezydentowi meldunek o gotowości załogi do lotu”

- przekonują autorzy nagrania.

- „Ten samolot nie miał prawa wystartować”

- dodają.

O szereg błędów oskarżono pilotów, którzy mieli m.in. niestosować się do poleceń kontrolera.

„Prawda prosto od Putina” – komentują przekaz Platformy internauci.

O Wy, bezczelne kremlowskie pachołki. — Max Hübner (@HubnerrMax) April 11, 2022

Prawda prosto od Putina — Marcin Koscianski (@MarcinKosciansk) April 11, 2022

Prawdy już nie zakryjecie. Nadszedł koniec kłamstw. — To_se_skomentuje (@toseskomentuje) April 11, 2022

Przekaz Kremla. — Gazela 58 (@Gizela57) April 11, 2022

Kreml wam ten filmik nagrywał?Polacy wam tego nie wybaczą!



Radzę dzisiaj posłuchać faktów. — eco log (@ecolog11242026) April 11, 2022

kak/Twitter, wPolityce.pl