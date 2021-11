Premier Morawiecki: Europie grozi wiele kryzysów

Premier RP Mateusz Morawiecki ostrzegł, że Staremu Kontynentowi zagraża wiele bardzo realnych kryzysów i skonstatował, że w ich obliczu „najwyższym priorytetem” musi być zachowanie jedności.

„Europie grozi wiele kryzysów. Białoruś, kryzys energetyczny, manipulacje gazowe, post-COVID, fałszywe kampanie informacyjne” – napisał polski premier i dodał: „Dlatego naszym najwyższym priorytetem musi być jedność poprzez wzajemne zrozumienie i skupienie się na walce z nadchodzącymi wyzwaniami”.

„Wspólnie z kanclerz Angelą Merkel i kolejnym kanclerzem Olafem Scholzem potwierdziliśmy chęć głębokiej współpracy” – oznajmił premier Mateusz Morawiecki.

1/2 Europe is threatened by multiple crises. Belarus, energy crisis, gas manipulations, post-COVID, fake news campaigns. Therefore our top priority must be unity through mutual understanding and focusing on fighting with upcoming challenges. pic.twitter.com/AalYPTNq95