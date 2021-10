Prezes NIK dziękuje opozycji. ,,Liczę na odpowiednią większość’’

„Dziękuję przedstawicielom opozycji parlamentarnej” – napisał dziś na Twitterze prezes NIK Marian Banaś, odpowiadając na dzisiejszą konferencję polityków opozycji, w czasie której zapowiedzieli oni wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. prezesa NIK.

W poniedziałek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś podzielił się „szokującymi” informacjami stwierdzając, że dysponuje oświadczeniami osób, które rzekomo nakłaniano do składania fałszywych zeznań go obciążających. W czasie konferencji prasowej pełnomocnik Mariana Banasia, mec. Marek Małecki zapowiedział, że wystąpi do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół parlamentarnych z wnioskiem o powołanie komisji śledczej do zbadania tej sprawy.

Dziś na wspólnej konferencji prasowej wystąpili prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef PO Borys Budka, Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy, Hanna Gil-Piątek z Polski 2050, Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy oraz Lech Jaworski z Porozumienia. Politycy opozycji przekazali, że wszystkie kluby i koła z opozycji (również niereprezentowanej na konferencji Konfederacji) podpisały wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. prezesa NIK Mariana Banasia.

- „Dziękuję przedstawicielom opozycji parlamentarnej za solidarne poparcie wniosku o komisję śledczą, której potrzebę powołania wskazywałem na ostatniej konferencji. Liczę, że uda się zbudować odpowiednią większość”

- napisał na Twitterze prezes NIK.

Już w poniedziałek do informacji przekazanych przez Mariana Banasia odniosła się Prokuratura Krajowa. W specjalnym oświadczeniu podkreślono, że informacje te są nieprawdziwe i są „rozpaczliwą próbą odwrócenia uwagi opinii publicznej od meritum toczącego się w jego sprawie postępowania karnego”.

kak/Twitter