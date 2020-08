Prezydent: Polski rolnik to dziś człowiek wykształcony, który zna świat

,,Przede wszystkim wielkie dziękuję za zaufanie. W jakimś sensie jest to dla mnie wzruszające, bo traktuję to także jako ocenę – z jednej strony – mojej pracy, ale z drugiej – mojego stosunku do obszarów wiejskich, do życia na wsi, do wartości, jakie polska wieś, polscy rolnicy w sobie noszą” - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie w programie „Tydzień” w TVP1, pytany o „refleksję na temat rekordowego poparcia, jakie uzyskał na polskiej wsi”.

Prezydent w rozmowie w programie „Tydzień” w TVP1 został zapytany, czy polscy rolnicy są przygotowani do tego, by efektywnie wykorzystywać środki finansowe z UE

,,Nie mam żadnych wątpliwości, że mamy też już duże doświadczenie, jeżeli chodzi o korzystanie ze środków europejskich. A polski rolnik to dzisiaj człowiek wykształcony, który zna świat, jest bywały, wykorzystuje nowoczesne technologie i nowoczesny sprzęt” – powiedział w programie „Tydzień” w TVP 1 prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Duda dopytywany był też o to, czy uda się wyrównać poziom dopłat bezpośrednich polskich rolników do poziomu takiego, jaki otrzymują farmerzy z Europy Zachodniej. Andrzej Duda podkreślił również, że ma nadzieję, że Polacy będą korzystać z bonu turystycznego także w gospodarstwach agroturystycznych. Dodał, że jest to duża szansa dla polskich rolników.

