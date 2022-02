Prezydent Zełenski: Ukraina tworzy legion cudzoziemski dla ochotników z zagranicy

Jak poinformował w dniu dzisiejszym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełesnki, Ukraina tworzy "międzynarodowy" legion cudzoziemski dla ochotników z zagranicy chcących walczyć w obronie i Ukrainy i o zapewnienie pokoju na świecie.

Informację prezydent Ukrainy przekazał w nagraniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Międzynarodowy legion będzie się składał z ochotników i działał w ramach sił obrony terytorialnej. Jak powiedział Zełenski, zaprasza tych, którzy chcą „przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego”

- Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju – powiedział.

Chętni mogą się zgłaszać do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.

- Cudzoziemców chcących bronić Ukrainy i światowego ładu jako część Międzynarodowego Legionu Terytorialnej Obrony Ukrainy zapraszamy do kontaktu z zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi Ukrainy w waszych krajach. Razem pokonaliśmy Hitlera, razem pokonamy Putina – czytamy we wpisie szefa ukraińskiego MSZ, Dmytro Kułeby na Twitterze.

Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.