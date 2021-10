Relikwie bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze

Relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego zostały uroczyście wprowadzone na Jasną Górę. Prawnicy z modlitwą za ojczyznę, dziękowali za beatyfikację inicjatora swoich pielgrzymek – Prymasa Tysiąclecia. Uczestniczki pielgrzymki kobiet po chorobie nowotworowej piersi uwrażliwiały, że wciąż najlepszym sposobem na zaangażowanie się w walkę z rakiem jest profilaktyka. W sanktuarium odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki.

Na Jasną Górę, która odegrała szczególną role w życiu i posłudze bł. kard. Stefana Wyszyńskiego uroczyście wprowadzone zostały jego relikwie. Przeor klasztoru, o. Samuel Pacholski, zapowiedział, że relikwie będą się stale znajdować w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Podkreślił, że są one symbolem obecności Prymasa wśród nas i przypominają o jego duchowym dziedzictwie. „Z tego miejsca formował sumienia Polaków, bronił godności każdego człowieka, upominał się o wolność, godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci” – powiedział przeor częstochowskiego klasztoru.

Jasną Górę nawiedza co roku ok. 3,5 mln pielgrzymów i turystów, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Zespół klasztorny, który znalazł się na szlaku Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego Paulinów, to najwyższej klasy obiekt zabytkowy i poza ogromnym znaczeniem religijnym, stanowi również unikatowy zespół architektoniczny. Stąd właśnie tutaj odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. „Hasłem Szlaku Paulinów jest «Duchowość w drodze» – przypomniał generał zakonu, o. Arnold Chrapkowski. „Chodzi o to, by nie tylko zobaczyć, dotknąć, ale też doświadczyć, i to nie tylko zmysłami: wzrokiem, smakiem i dotykiem, ale również duchem. To jest bardzo ważne, żeby to wszystko co będziemy mogli w jakiś sposób przeżywać, by to w nas zostało i później owocowało”.

Październik to od lat miesiąc walki z rakiem. Tradycyjnie na Jasną Górę przybywają kobiety po chorobie nowotworowej piersi. Amazonki zwracają uwagę, że „zdrowa kobieta to bezpieczna, stabilna rodzina”.

mp/Mirosława Szymusik – Polska (Biuro Prasowe Jasnej Góry), vaticannews.va