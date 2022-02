Rozwój energetyki jądrowej w Polsce. Niemcy… grożą nam sądem

Niemiecka minister środowiska Steffi Lemke zapowiedziała dziś, że jej rząd wykorzysta „odpowiednie instrumenty prawne” w przypadku budowy w Polsce reaktorów jądrowych.

Niemiecka minister środowiska, ochrony przyrody, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony konsumentów spotkała się dziś w Warszawie z minister Anną Moskwą, z którą rozmawiała o polsko-niemieckiej współpracy w zakresie polityki klimatyczno-środowiskowej. Polska stawia na energię atomową, którą odrzucają Niemcy sprzeciwiając się budowie reaktorów w Polsce. Niemiecki rząd powołuje się przy tym na potencjalne zagrożenia.

- „To ważny temat w naszych rozmowach, dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo i składowanie odpadów”

- powiedziała Steffi Lemke zaznaczając, że w przypadku zagrożenia sąsiedniego kraju możliwe jest uruchomienie kroków prawnych.

- „Jeśli w Polsce dojdzie do budowy reaktorów, to będziemy pracować z użyciem odpowiednich instrumentów prawnych, dla mnie to oczywistość”

- oświadczyła.

kak/wnp.pl