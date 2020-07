Sondaż. Komentarz. Przegrupowanie z PO do Hołowni rozpoczęte?

Jak pokazuje najnowszy sondaż, wszystko wydaje się wskazywać na to, że projekt Platforma Obywatelska, albo Koalicja Obywatelska dobiega końca. Porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich wydaje się zamykać ten etap historii klubu PO, który najwidoczniej wpadł już w proces „bezradności nabytej”, czasem też nazywany „bezradnością wyuczoną”.

Jak wynika z sondażu pracowni Social Changes, przeprowadzonego dla portalu wpolityce.pl, na czele nadal jest Prawo i Sprawiedliwość z poparciem ok. 39 proc. wyborców, natomiast na drugim miejscu jest już ugrupowanie Hołowni „Polska 2050” z poparciem 23 proc.

Dopiero kolejna jest Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować już tylko 19 proc. wyborców.

Na kolejnych miejscach są:

- Konferencja – z poparciem 9 proc.

- Lewica – z wynikiem 6 proc.

- PSL – z poparciem jedynie 3 proc. ankietowanych

Niepokojące może być jednak możliwe łączenie się klubów KO i Polska 20250. Gdyby do nich dołączyła Konfederacja, co nie jest niemożliwe, to i prawdziwy patriotyzm i katolicyzm mógłby zacząć się zmieniać jak na przykład w przypadku niemieckich chadeków.

mp/wpolityce.pl/fronda.pl