Sondaż. Tylko co piąty Polak traktuje Boże Narodzenie jako święto religijne

Już tylko dla 21 proc. Polaków Boże Narodzenie ma wymiar przede wszystkim religijny. Na przestrzeni ostatnich 14 lat wynik ten spadł już o 10 punktów procentowych.

Dla największej liczby rodaków, stanowiącej 56 proc., Boże Narodzenie to święto rodzinne – wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS. Co ciekawe z ankiety wynika, że pomimo obostrzeń związanych z koronawirusem, Polacy wcale nie spędzą tegorocznych Świąt w swych rodzinach w bardziej okrojonym składzie niż zazwyczaj.

Niemal wszyscy Polacy składają sobie w Wigilię życzenia i spożywają tradycyjne potrawy wigilijne – po 98 proc., a także dzielą się opłatkiem i ubierają choinki – po 97 proc. Za to w bożonarodzeniowej Eucharystii zwanej pasterką udział bierze już 53 proc. Polaków. To spadek aż o 12 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed 23 lat. Post wigilijny zachowuje za to nadal, pomimo braku formalnego wymogu, 83 proc. ankietowanych. Już tylko 36 proc. rodaków wysyła natomiast tradycyjne świąteczne kartki, mimo, że jeszcze przed dwoma laty czyniło to 51 proc., a 19 lat temu 89 proc. Polaków.

Do spowiedzi przed Bożym Narodzeniem nadal przystępuje jeszcze większość – 53 proc. Polaków. Jednak w porównaniu do roku 2015 to już bardzo zauważalny spadek o 10 proc. Natomiast odmawianie modlitwy lub odczytywanie fragmentu Pisma Świętego praktykuje we wspomniane Święta 60 proc. badanych. A 29 proc. spośród ankietowanych deklaruje zapraszanie na Święta osób samotnych lub ubogich.

ren/ekai.pl