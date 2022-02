Trwa walka o Czarnobyl. Zełenski alarmuje: Grozi nam powtórka z 1986 roku

Bardzo niepokojące informacje przekazał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Toczą się walki w pobliżu elektrowni w Czarnobylu, którą chcą przejąć Rosjanie. Zełenski zaznacza, że grozi to powtórzeniem tragedii, do jakiej doszło w 1986 roku.

- „Siły rosyjskiego okupanta usiłują przejąć Czarnobylską Elektrownię Jądrową. Nasi obrońcy oddają życie, żeby nie powtórzyła się tragedia z 1986 roku. Zgłosiłem to premierowi Szwecji. To wypowiedzenie wojny całej Europie”

- napisał prezydent Ukrainy.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.