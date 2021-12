Ustawa medialna. Discovery grozi Polsce

TVN Grupa Discovery opublikowała komunikat, w którym odniosła się do dzisiejszej decyzji Sejmu ws. nowelizacji ustawy medialnej. W oświadczeniu stwierdzono, że „w Sejmie doszło do bezprecedensowego zamachu na wolne media”.

Posłowie zagłosowali dziś ws. nowelizacji ustawy medialnej. Celem proponowanych przez PiS przepisów jest uszczelnienie i uściślenie prawa obowiązującego od 2004 roku. Nowelizacja przewiduje, że podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły kontrolować najwyżej 49 proc. udziałów w polskich mediach. Nowelizacja została przyjęta przez Sejm 11 sierpnia. Na początku września odrzucił ją Senat. Dziś za odrzuceniem senackiego weta opowiedziało się 229 posłów, przeciw było 212, a 11 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Oświadczenie w tej sprawie opublikowała TVN Grupa Discovery.

- „To działanie wymierzone w największego i najważniejszego polskiego sojusznika, bo to na Stanach Zjednoczonych opiera się polskie bezpieczeństwo i duża część polskiej gospodarki. TVN Grupa Discovery i Discovery Inc. są zdeterminowane do obrony swoich inwestycji w Polsce i użyją wszystkich środków prawnych, by misja naszych mediów w Polsce była kontynuowana”

- czytamy.

Dodano, że spółka liczy na zawetowanie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę.

kak/tcn24.pl, wp.pl, DoRzeczy.pl