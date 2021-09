[Wideo, zdjęcia] Szokujące zmiany na Morzu Martwym. Woda zmieniła kolor na krwistoczerwony

Jak podaje brytyjski dailymail.co.uk, wody Morza Martwego przybrały krwistoczerwony kolor, mieszkańcy Jordanii, zastanawiają się nad przyczynami tego niecodziennego zjawiska. Padają między innymi nawiązania biblijne do plag egipskich, kiedy wody Nilu zmieniły się w krew albo do miast Sodomy i Gomor, które znajdują się w pobliżu.

Niecodzienne zjawisko stanowi także zagadkę dla naukowców. Krwawoczerwony od kilku dni zbiornik wodny budzi też zaciekawienie urzędników i mieszkańców, a hipotezy dotyczące przyczyn zmiany koloru wody mnożą się.

- Zdaniem urzędników odpowiedzialnych za rolnictwo możliwym powodem są bakterie i krasnorosty, zmieniające kolor pod wpływem światła słonecznego. To jednak nie wyjaśnia, dlaczego woda zmieniła kolor tylko w jednym ze stawów – czytamy na portalu TVP Info.

Przedstawiciele tamtejszych władz w rozmowie z „Israel Today” wskazują także na obecność tlenku żelaza, co mogłoby tłumaczyć tę zmianę, ale nie wiadomo jak ten związek mógł się dostać do basenu.

Pojawiają się także nawiązania o podłożu religijnym i odniesienia do legendarnych miast Sodomy i Gomory. Zanim Bóg zniszczył je za „niegodziwość” i grzechy ich mieszkańców miały mieć miejsce podobne znaki.

Jordańskie Ministerstwo Wody i Irygacji bada obecnie pobrane próbki, co ma rozwiać wątpliwości wokół tego niecodziennego zjawiska.



Signs of the Times: Water turns PINK-RED near the drying Dead Sea in Jordan #jordan #deadsea #water #red #photo #amazing https://t.co/tJXFxtTkgJ via @Strange_Sounds pic.twitter.com/Vp12bHYBKT