12. tys. zł dla dziecka. Minister wyjaśnia, jak otrzymać świadczenie

W ub. tygodniu, odrzucając kilkanaście poprawek Senatu, Sejm przyjął Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ustawa przewiduje, że na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie w maksymalnej wysokości 12 tys. zł. Teraz trafiła ona na biurko prezydenta, a minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wyjaśnia, w jaki sposób pozyskać świadczenie.

O Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, który ma wesprzeć rodziców małych dzieci, minister Marlena Maląg mówiła w „Sygnałach Dnia” na antenie „Jedynki” Polskiego Radia.

- „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to kolejne wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi. To tak naprawdę jest wypełnianie naszej misji wspierania rodzin i budowania państwa opartego na silnej rodzinie. Wsparcie rodzin to jest przede wszystkim inwestycja”

- podkreśliła.

Jeśli prezydent podpisze ustawę, już od 1 stycznia 2022 roku rodzice będą mogli składać wnioski o nowe świadczenie. Jedynym kryterium jest wiek drugiego lub kolejnego dziecka.

- „To świadczenie jest świadczeniem powszechnym, ale jest dedykowane dla tych rodziców, którzy mają drugie lub kolejne dziecko w okresie od ukończonego dwunastego miesiąca życia do 36 miesiąca życia. To wsparcie w ramach naszej polityki demograficznej, abyśmy mogli wyjść z pułapki niskiej dzietności”

- wyjaśniła szefowa resortu rodziny.

- „Co do zasady na dziecko przypada 12 tysięcy złotych. Można wykorzystać te środki w ciągu dwóch lat lub w ciągu roku po tysiąc złotych. Czyli albo 500 zł przez dwa lata, albo po 1000 zł przez rok. Wnioski będą składane tak, jak w tym roku przy Dobrym Starcie - tylko drogą elektroniczną do ZUS i będą wypłacane na konto. Będzie je można składać poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, poprzez system "Empatia" Ministerstwa Rodziny i również włączone będą banki”

- dodała.

kak/Polskie Radio, niezależna.pl