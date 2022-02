Amerykańscy dyplomaci jeszcze dziś opuszczą Kijów i udadzą się do Lwowa

Jak informuje w niedzielę portal Ukraińska Prawda, amerykańscy dyplomaci pełniący funkcje strategicznie, którzy nie opuścili jeszcze Ukrainy i pozostali w ambasadzie USA w Kijowie, przenoszą się teraz do Lwowa.

Portal Ukraińska Prawda publikując te doniesienie powołuje się na źródła w amerykańskiej służbie dyplomatycznej i dodaje, że przeprowadzka amerykańskich dyplomatów do Lwowa rozpocznie się jeszcze w niedzielę w trybie pilnym, co ma być spowodowane zmianą oceny bezpieczeństwa.

Jak miał zaznaczyć anonimowy przedstawiciel Departamentu Stanu USA, będący źródłem informacji, do których dotarł ukraiński portal, ma to być rozwiązanie tymczasowe, a amerykański personel dyplomatyczny ma ponownie wrócić do Kijowa, kiedy pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa. Na razie USA na podaje terminu wznowienia prac w stolicy Ukrainy.

Jak podaje PAP, do Lwowa przenosi się główny personel ambasady, w tym szefowa placówki Kristina Kvien.

Natomiast w budynku ambasady USA w Kijowie mają pozostać pracownicy techniczni, który mają m.in. dbać o jego bezpieczeństwo.

Na tymczasowe przeniesienie placówki dyplomatycznej poza Kijów zdecydowała się także Kanada.



mp/pap