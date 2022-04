[Audio] Piękna modlitwa Ukraińców za swój naród - muzyka i słowa polskiego jezuity

Artyści skupieni wokół Modlitwy w Drodze stworzyli wyjątkową pieśń zatytułowaną „Litania za Ukrainę”. Przejmujący utwór jest modlitwą za cierpiący z powodu wojny naród.

„Nie da się pogodzić z tą zbrodniczą wojną, z ludobójstwem i okrucieństwami, trudno się nawet modlić, dlatego powstała Litania, która ma pomóc przeżyć ten dramat z Bogiem. Tylko On daje nadzieję, by nie pogrążyć się w rozpaczy i nienawiści” – mówi jezuita Dominik Dubiel, twórca słów i muzyki.

„Matko schodzących do schronów, Królowo zburzonych cerkwi, O Pani drżących ze strachu i zimna” – to kolejne wezwania Litanii. Pieśń została bardzo dobrze przyjęta przez ukraińskich uchodźców, dla których przygotowane zostały napisy w ich języku. Modli się nią także coraz więcej wspólnot. „Mam nadzieję, że przyniesie nam ona w tym trudnym czasie trochę ukojenia i pokoju” – mówi Dominik Dubiel.

„W tej pieśni zbieram różne trudne emocje i myśli, z którymi się zmagam, żeby przeżywać je w obecności Pana Boga. Tego uczy nas Pismo Święte i cała tradycja chrześcijańskiej duchowości, żeby w chwilach, kiedy doświadcza się zła, wołać do Boga, lamentować, jak mówi psalmista: «wylewać przed nim swoje serce». Takie jest też moje własne doświadczenie życia duchowego, że kiedy nastają momenty ciemności, to próbuję je przeżywać zwracając się do Boga, i wtedy prędzej czy później w głębi serca odnajduję iskierkę pokoju i nadziei, która pozwala zrobić przynajmniej najbliższy krok naprzód – mówi papieskiej rozgłośni Dominik Dubiel. – Jeśli chodzi o odbiór naszej pieśni, to cieszę się z naprawdę dobrego feedbacku, który do nas dociera. Oczywiście sama pieśń nie miałaby takiej mocy, gdyby nie wspaniali wykonawcy, dzięki którym każda jej nutka jest autentyczną głęboką modlitwą. Słyszałem, że ta pieśń jest już śpiewana w niektórych wspólnotach, że ludzie się nią po prostu modlą. Wiem, że wielu osobom pomaga podobnie jak mnie, czyli dotyka tych trudnych doświadczeń i pomaga przekuć je w modlitwę. Nie ukrywam, że szczególnie mnie wzrusza, kiedy otrzymuję informacje, że dotyka osoby, za które się tą pieśnią modlimy, czyli nasze siostry i braci z Ukrainy. Mam nadzieję, że ta Litania za Ukrainę, za wstawiennictwem Maryi Królowej Pokoju, będzie wnosić w nasz świat przynajmniej odrobinkę nadziei, zaufania i ostatecznie pokoju.“

Śpiew: Kasia Bogusz i Rafał Maciejewski

Skrzypce: Dawid Czernik

Akordeon: Mateusz Dudek

Kontrabas: Mateusz Frankiewicz

Tekst:

Matko schodzących do schronów

Królowo zburzonych cerkwi

O Pani drżących ze strachu i zimna

Módl się za nami

Módl się za nami

Matko o sercu rozdartym

Królowo zdanych na innych

Pani tracących swe domy i bliskich

Módl się za nami

Módl się za nami

O Matko Boga-Człowieka

Co cierpi w każdym krzywdzonym

Módl się o pokój dla Twoich dzieci

Módl się za nami ×4

Módl się za nami

Módl się

Módl się za nami

Królowo pokoju

Módl się za nami

Dominik Dubiel SJ jest absolwentem jezuickiej Akademii Ignatianum oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie studiuje teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i mieszka w Rzymie. Jest kompozytorem, dyrygentem i pianistą. Współprowadzi Podcast Jezuicki.

mp/vatican news/Łukasz Sośniak SJ