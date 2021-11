Białorusini szukają imigrantów do szturmu na Polskę! Żaryn pokazał dowód

Kolejne szokujące doniesienia na temat sytuacji na granicy z Białorusią. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn opublikował wiadomość, która jest rozsyłana wśród migrantów znajdujących się przy granicy.

Żaryn w rozmowie z portalem TVP.Info przekazał, że wiadomość zredagowana pismem arabskim to dowód na to, że wśród imigrantów rozpowszechnia się informację o poszukiwaniu ochotników do atakowania granicy RP.

Co więcej, przekazał że zachęca się w niej do atakowania także polskich funkcjonariuszy i policjantów.

„Białorusini liczą na eskalacje napięcia i realizację własnych planów przeciwko Polsce”

- pisze Żaryn na Twitterze, pokazując wspomnianą wiadomość.

Służby białoruskie skłaniają niektórych migrantów do przeprowadzania ataków na granicę RP, a nawet atakowania polskich żołnierzy i funkcjonariuszy.



Białorusini liczą na eskalacje napięcia i realizację własnych planów przeciwko Polsce. pic.twitter.com/qD2UECuAEW — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

dam/twitter,TVP.Info