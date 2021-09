Cela plus. Mocne uderzenie w stołeczny gang. Zatrzymano 10 osób

Ustalenie 10 osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu narkotyków, głównie na terenie Warszawy, to efekt kilku tygodni pracy policjantów z Zarządu w Białymstoku CBŚP i Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Podczas działań policjanci przejęli ukryte, poporcjowane substancje, które są poddawane analizie. W trakcie akcji wsparcia udzieli policjanci z CPKP „BOA”, SPKP, KSP oraz KAS.

Działania zostały przeprowadzone w minionym tygodniu. Niemal jednocześnie, wcześnie rano w kilku miejscach Warszawy i miejscowościach ościennych, policjanci z Zarządu w Białymstoku CBŚP, wsparci przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne z Wrocławia, Łodzi, Katowic i Olsztyna, weszli do mieszkań zajmowanych przez podejrzanych. Wówczas to, zatrzymano 8 osób i 2 doprowadzono do prokuratury z AŚ lub ZK. Zatrzymane osoby są podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Policjantów podczas przeszukań wsparli przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Stołecznej Policji i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. W wyniku sprawdzenia mieszkań i pomieszczeń użytkowanych przez podejrzanych policjanci zabezpieczyli substancje, które są poddawane analizie. Poporcjowane substancje ukryte w obudowie gaśnicy i w różnych miejscach w piwnicach, najprawdopodobniej były przygotowane do sprzedaży.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli działać na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na terenie woj. mazowieckiego, a szczególnie w Warszawie. W tym czasie najprawdopodobniej handlowali amfetaminą, marihuaną, mefedronem czy kokainą. Podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą jest mężczyzna karany wcześniej, m.in. za handel narkotykami. Według śledczych, jego prawą ręką była kobieta, której zadaniem było m.in. przekazywanie informacji innym osobom.

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie 7 podejrzanym przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego Dariuszowi B. grozi odpowiedzialność za kierowanie gangiem. 10 podejrzanym przedstawiono zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu 10 osób zostało tymczasowo aresztowanych

