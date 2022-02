Coraz więcej rosyjskich wojsk na Białorusi

Tysiące rosyjskich żołnierzy trafiło już na Białoruś. Przetransportowano tam również rakiety S-400 Triumf, które będą rozmieszczone na poligonie w obwodzie brzeskim. Potem mają objąć dyżur bojowy w systemie obrony przeciwlotniczej Białorusi i Rosji.

Jak informują media, rosyjskie wojska budują już obozy polowe i ćwiczą na Białorusi w ramach „sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego”. Nie wiadomo dokładnie ilu żołnierzy znajduje się na Białorusi, ponieważ miejsca ich stacjonowania są natychmiast maskowane.

Wiemy natomiast, że białoruskie władze informują o rozpoczętych już ćwiczeniach, które trwają na poligonie Brzeskim. Chodzi o zgrywanie pododdziałów z obu krajów. Poinformowano też, że:

„Białoruscy i rosyjscy żołnierze przećwiczą obronę i walkę z nielegalnymi formacjami zbrojnymi”.

Jedno z zamaskowanych miejsc stacjonowania żołnierzy znajduje się na poligonie Obóz-Lesnowski. Takie zajęcia mają miejsce również na poligonach: Domanowskim, Gożskim czy Osipowickim.

Wcześniej pojawiały się już informacje między innymi na temat przerzucenia na Białoruś rosyjskich zestawów artyleryjsko-rakietowych Pancyr-S. Nagranie pokazało 12 ciężarówek, z których każda może przewozić 12 rakiet.

Nieoficjalne doniesienia mówią o co najmniej kilkudziesięciu składach kolejowych z rosyjskich sprzętem i żołnierzami, które dotarły już na Białoruś. To między innymi wozy opancerzone czy moździerze. Media dodają również, że na poligonie pod Osipowiczami znalazły się nawet Iskandery.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg informował z kolei wczoraj, że Rosja wysłała już na Białoruś ok. 30 tysięcy żołnierzy. Białoruski resort obrony informuje z kolei, że to jedynie przygotowania do ćwiczeń „Związkowa Stanowczość”, które odbędą się w dniach 10-20 lutego.

Белорусские и российские подразделения, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства на полигоне «Брестский» провели розыгрыш эпизода практических действий.https://t.co/Wb0PILxx2O pic.twitter.com/301ZBKVI6s — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) February 3, 2022

В эти минуты на железнодорожной станции «Полонка» встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России.

Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси. pic.twitter.com/zKmeBqjxhA — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) January 24, 2022

