Czy możesz zarobiać na wydobywaniu bitcoinów?

Bitcoin to całkowicie zwirtualizowany zestaw technologii skomponowany i zorganizowany na zasadzie podwójnego zanurzenia. W konsekwencji Bitcoin nie jest poddawany aktywności fizycznej, ponieważ każda progresja poddana bitcoinowi jest całkowicie wirtualna.

Bitcoin jest odpowiednio określany jako wirtualne złoto, ponieważ rzadkość bitcoinów jest nawet większa niż złota, a proces korzystania z bitcoinów jest znany jako wydobywanie bitcoinów. Nie można jednak zaprzeczyć, że nie jest to podobne do wydobywania złota, ponieważ wydobycie bitcoinów jest całkowicie cyfrowym postępem, wymagającym komputerów i źródła zasilania.

Pomimo tego, że jest to niezbędny element sieci bitcoin, tylko nieliczni entuzjaści kryptowalut znają podstawy kopania bitcoinów.

Podstawy wydobywania bitcoinów

Bitcoin jest całkowicie zdecentralizowanym ekosystemem, a każdy postęp związany z bitcoinem jest odpowiednio niezależny politycznie i zdecentralizowany. Na przykład wydobycie bitcoinów jest określane jako zdecentralizowany postęp dostępnych jednostek bitcoin, jak w niektórych źródłach.

Ciekawostką jest jednak to, że bitcoin wykorzystywany przez górników bitcoin podczas wydobywania jest tylko nagrodą za faktyczne działanie. Wydobywanie bitcoinów może podtrzymać podaż bitcoinów na globalnym rynku, ale wydobycie bitcoinów zostało zapoczątkowane w celu weryfikacji transakcji w ekosystemie bitcoinów.

Jak podano wcześniej, bitcoin jest zdecentralizowany i nie ma partii politycznych zaangażowanych w sieć bitcoin; w celu zwiększenia bezpieczeństwa kompleksu bitcoina bez udziału instytucji centrycznych wprowadzono koncepcję kopania bitcoinów.

Trudność w wydobywaniu bitcoinów

Trudność w wydobywaniu bitcoinów jest reprezentowana przez liczbę współczynników hash produkowanych przez cały łańcuch wydobywczy bitcoinów. W maju 2021 r. globalna sieć wydobycia bitcoinów osiągnęła maksymalny pułap, ponieważ trudność wydobycia bitcoinów wyniosła 22 biliony.

Trudność wydobywania bitcoinów jest obliczana co 14 dni. Po 14 dniach nastąpił nagły spadek trudności w wydobyciu bitcoinów ze względu na letnią przerwę w wydobyciu bitcoinów przez Chiny. Trudność w wydobywaniu bitcoinów spadła o 48%, w następstwie zakazu wydobywania bitcoinów w Chinach.

W jaki sposób górnik bitcoinów korzysta z bitcoinów?

Wydobywanie bitcoinów nie jest pierwotnie postępem w korzystaniu z jednostek bitcoinowych, aby skorzystać z nagrody za wydobycie bitcoinów; kopalnie są niezbędne do wykonywania pewnych zaawansowanych i technicznych czynności. Górnicy Bitcoinów muszą zatwierdzić transakcje, aby otrzymać nagrodę blokową przez algorytm tej kryptowaluty.

Górnicy mogą zweryfikować transakcje tylko przy pomocy komputera i programisty górniczego. Ze względu na ogromną konkurencję w branży wydobycia bitcoinów, dochodowe przedsięwzięcie wydobywcze wymaga potencjalnej platformy do wydobywania bitcoinów. Największy potencjał sprzętu do wydobywania bitcoinów nazywa się układami scalonymi specyficznymi dla aplikacji.

Wydobywanie bitcoinów opiera się na mechanizmie dowodu działania. Dowód pracy jest również obecny w niektórych solidnych cyfrowych walutach, takich jak ethereum itp. Dowód pracy pozwala górnikom bitcoinów weryfikować transakcje jedynie poprzez rozwiązanie zagadki matematycznej.

Algorytm Bitcoina renderuje łamigłówkę matematyczną każdemu możliwemu górnikowi, który bierze udział w procesie wydobycia, a górnik, który rozwiązuje lub dekoduje łamigłówkę matematyczną za pierwszym razem, w przeciwieństwie do innych górników, otrzymuje nagrodę za blok.

W skrócie, wydobycie bitcoinów jest jak wyścig ze względu na mechanizm dowodu działania, ponieważ każdy może wziąć udział w tym wyścigu, ale wyścig wygra tylko jeden górnik z największym potencjałem platformy wydobywczej i umiejętnościami. Aby rozwiązać zagadkę matematyczną, górnicy integrują swoje komputery poddane działaniu solidnego sprzętu wydobywczego, ponieważ te platformy wydobywcze zapewniają maksymalną możliwą szybkość mieszania, a szybkość mieszania określa liczbę zagadek matematycznych rozwiązanych przez platformę bitcoins w ciągu jednej sekundy.

Dlaczego wydobywanie bitcoinów jest niezbędne dla sieci bitcoinów?

Wydobywanie bitcoinów i blockchainów są podkreślane jako dwa najważniejsze elementy infrastruktury bitcoina. Bitcoin jest całkowicie zdecentralizowany i wirtualny, co pokazuje liczbę prawdopodobnych zagrożeń związanych z bitcoinem.

Aby złagodzić to ryzyko, wydobycie bitcoinów weryfikuje każdą możliwą transakcję ekosystemu bitcoina, nawet bez udziału partii rządowych. Pozbawiona wydobywania bitcoinów lub koparek, sieć bitcoina będzie narażona na poważne zagrożenia bezpieczeństwa, które mogą zniszczyć całą sieć bitcoina w ciągu kilku sekund. Wydobywanie bitcoinów obejmuje ogólny cel bezpieczeństwa infrastruktury bitcoina.

Zamiast tylko zwiększać bezpieczeństwo sieci bitcoina, odpowiednio podtrzymuje dostawy jednostek bitcoina. Każdy górnik bitcoina wydobywa z niego bitcoina, aby czerpać z niego dochody; gdy ten górnik skorzysta z nagrody blokowej, sprzedaje nagrodę blokową za pomocą godnej zaufania wymiany. Zaufana giełda zachowuje te jednostki bitcoinów dla klientów, a następnie sprzedaje te jednostki bitcoinów klientowi zgodnie z ich zapotrzebowaniem.

To wszystko, co powinieneś wiedzieć o wydobywaniu bitcoinów.