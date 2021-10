Dolnośląskie. Zwłoki księdza na plebanii. Nieoficjalnie - zginął od uderzenia w głowę ciężkim przedmiotem

Jak informuje PAP, we Wsi Pomocne w województwie dolnośląskim policja po zgłoszeniu udała się na parafię i na plebani zastała zwłoki tamtejszego 54-letniego duchownego.

Interwencja policji miała miejsce we wtorek rano we wsi Pomocne w powiecie jaworskim po zgłoszeniu otrzymanym ok. godz. 7.30, a z policją – jak podają media – skontaktowała się jedna z wiernych.

- W kompleksie przykościelnym znaleziono zwłoki 54-letniego księdza - powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jaworze asp. szt. Ewa Kluczyńska.

Kobieta, która dokonał zgłoszenia na policję, relacjonuje, że przyszła do kancelarii parafialnej, by załatwić swoje sprawy. Zgodnie z jej relacją ciało księdza leżało tuż przy wejściu do kotłowni.

Jak wstępnie informuje Radio Wrocław, "na zwłokach księdza widoczne są rany, które wskazują, że duchowny został uderzony w głowę ciężkim przedmiotem” - czytamy.

Na miejscu zdarzenia pracuję grupa dochodzeniowo-śledcza policji i prokurator. Policja nie komentuje sprawy i nie udziela na razie dalszych informacji ze względu na dobro śledztwa.





mp/pap/radio wrocław