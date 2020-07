Dr Aondo-Akaa: Wybieram Dudę, bo wspiera osoby z niepełnosprawnością

Politycy Koalicji Obywatelskiej, razem ze swoim kandydatem na prezydenta, mówią wiele pięknych słów o równości i wspieraniu Polaków ze wszystkich grup społecznych. Przy wyborze prezydenta, co powołując się na Arystotelesa, podkreślili ostatnio w swoim Liście otwartym przedstawiciele środowisk lekarskich, ważniejsze od słów są jednak czyny. Widzi to też dr Bawer Aondo-Akaa, który deklaruje, że zagłosuje na prezydenta Andrzeja Dudę m.in. dlatego, że to on dba o potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Ikona ruchu wolnościowego, dr Bawer Aondo-Akaa nagrał film, w którym deklaruje swoje poparcie dla ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy:

- „W drugiej turze wyborów prezydenckich oddam głos na prezydenta naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, doktora Andrzeja Dudę, ponieważ myślę, że pan prezydent Andrzej Duda wspiera osoby z niepełnosprawnością przed obcą nam ideologią taką, jak neobolszewizm i ideologia gender” – mówi.

- „Jest dużo lepszym wyborem niż prezydent Warszawy, doktor Rafał Trzaskowski, który popiera tzw. marsze równości, czy deprawację dzieci w szkołach poprzez edukację seksualną” – dodaje.

kak/Twitter