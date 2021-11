Estonia mobilizuje rezerwistów na granicy z Rosją

Rząd Estonii wydał decyzję o mobilizacji 1684 rezerwistów na szybkie ćwiczenia wojskowe – poinformowały Estońskie Siły Zbrojne na swym oficjalnym koncie w mediach społecznościowych.

Estonia nie posiada co prawda bezpośredniej granicy z Białorusią, której dyktator za pomocą migrantów destabilizuje obecnie sytuację graniczną w Polsce oraz na Litwie i Łotwie, ma jednak wynoszący 40 km odcinek graniczny z Rosją.

Próbując lepiej zabezpieczyć swą granicę z państwem Putina rząd Estonii ogłosił właśnie mobilizację rezerwistów. Jej celem mają być „szybkie ćwiczenia wojskowe Okas 2021” – jak czytamy w komunikacie Estońskich Sił Zbrojnych (EDF). „Przetestowana zostanie gotowość bojowa sił rezerwy i struktura dowodzenia obrony narodowej” – informuje EDF.

@EstonianGovt decided to summon 1684 reservists for snap military exercise Okas 2021. Combat readiness of reserve forces and chain of command of national defence will be tested. #Okas2021 @MoD_Estonia pic.twitter.com/Gn4TpZ1KPp