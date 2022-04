Francja. Najnowsze dane w wyborach prezydenckich

Trwa druga tura wyborów prezydenckich we Francji, w której rywalizują ze sobą ubiegający się o drugą kadencję obecny prezydent Emmanuel Macron oraz Marine Le Pen.

Jak poinformowało francuskie MSW, na godz. 17.00 frekwencja wyniosła 63,23 proc. i była niższa niż w wyborach głowy państwa w roku 2017 o około 2 pkt proc. Wtedy frekwencja o tej samej porze wyniosła 65,3 proc. W roku 2012 z kolei do godz. 17.00 głosowało 71,96 proc. Francuzów.

France, presidential run-off election today:



Today’s turnout, as of 5 PM, is higher in rural departments than in urban departments.



It is highest in Aveyron with 71% and lowest in Seine-Saint-Denis with 45%. #Election2022 pic.twitter.com/CKDgmHVU2J