Gdzie diabeł nie może, tam Kurdej-Szatan pośle, czyli czy Play będzie miało zepsute Święta przez celebrytkę

Dużym echem odbił się skandaliczny wpis celebrytki Barbary Kurdej-Szatan dotyczący Straży Granicznej, w którym roi się od wulgaryzmów do tego stopnia, że trudno go cytować. Okazuje się ponadto, że oburzenie internautów jest tak wielkie, że zapytali o stanowisko w tej sprawie sieć Play, której jedną z twarzy jest Kurdej-Szatan.

W swoim wpisie celebrytka obraża w sposób wulgarny funcjonariuszy Straży Granicznej wypełniających swoje obowiązki i broniących nienaruszalności polskich granic. Według celebrytki polscy funkcjonariusze to „mordercy”, „maszyny bez serca”, „bez mózgu”, „bez niczego”. Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu już zapowiedział zgłoszenie tej sprawy do prokuratury.

Na wpis ten zareagowali nie tylko użytkownicy Instagrama, gdzie został on opublikowany, ale również użytkowników sieci Play.

Pod najnowszym wpisem na Facebooku reklamującym świąteczne promocje na Facebooku możemy przeczytać już dziesiątki bardzo ostrych komentarzy wyrażających sprzeciw wobec słów Kurdej-Szatan oraz domagających się od operatora telekomunikacyjnego zajęcia stanowiska odnośnie tej sprawy oraz wulgarnego obrażania przez celebrytkę funkcjonariuszy Straży Granicznej.

- Podjąłem decyzje o zmianie operatora w zwiazku z promowaniem przez was patologii – pisze jeden z użytkowników FB.

- Jestem od paru lat z Wami. Wychodzi na to że od paru lat wspieram patole!!! Wstyd!!!!!!

- Kończy mi się umowa u konkurencji i myślałem nad przeniesieniem się do Was. W związku z tym mam pytanie: czy Wasza firma podziela sposób dyskusji i wyrażania się, jaki prezentuje twarz Waszej kampanii reklamowej?

- Play, czy to jest jezyk jakiego uzywacie w stosunku do swoich klientow? Albo aspirujecie, by takiego uzywac? Czy aby na pewno chcecie byc kojarzeni z osoba, ktora wypowiada sie publicznie, oraz w stosunku do innych osob w takim tonie i uzywajac takiego slownictwa? Jezeli tak, czas pomyslec o zmianie operatora

- Twarz waszej marki określiła mnie bez mózgiem (jestem żołnierzem) rozumiem że Play nie jest dla mundurowych?

- Play będzie jakieś stanowisko w sprawie Pani Kurdej-Szatan? Czy już można przenosić numer do konkurencji?

- Czy to jest koniec pani Kurdej-Szatan w waszych reklamach, czy należy szukać nowego operatora?

- Hejka Play, wiecie, że Żołnierze i Funkcjonariusze Straży Granicznej są waszymi klientami?

[pisownia oryginalna – przyp. red.]

– to tylko niektóre komentarze na Facebooku pod najnowszym promocyjnym wpisem sieci Play.

mp/facebook/instagram