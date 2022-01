Gubernator popiera mordowanie nienarodzonych. Powołuje się na… swój ,,katolicyzm’’

Phil Murphy, gubernator New Jeresey twierdzi, że jego aprobata dla prawa dopuszczającego mordowanie nienarodzonych nie kłóci się z jego katolicką tożsamością. Mimo jasnego nauczania Kościoła katolickiego w sprawie aborcji i antykoncepcji, Murphy usprawiedliwił podpisanie przez siebie w zeszły czwartek ustawy S49/A6260, która „kodyfikuje konstytucyjne prawo do wolności wyboru reprodukcyjnego, w tym prawo dostępu do antykoncepcji, zakończenia ciąży i donoszenia ciąży do końca”.

Katolicy biskupi New Jersey wyrazili 11 stycznia swoje „głębokie rozczarowanie i ogromne zaniepokojenie uchwaleniem [ustawy] S49/A6260 (...), która kodyfikuje w ustawodastwie stanowym prawo osoby indywidualnej do aborcji, w tym aborcji w trzecim trymestrze. Prawo to odchodzi od fundamentalnego nauczania katolickiego, że każde życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci. Jeszcze bardziej przygnębiające jest to, że prawna i etyczna kalkulacja, która stanowi podłoże tej nowej ustawy, całkowicie i otwarcie usuwa ludzką i moralną tożsamość nienarodzonego dziecka”.

Mimo jasnego stanowiska biskupów, Murphy broni swej decyzji podpisania nowej ustawy, twierdząc, że jest to przygotowanie na oczekiwany werdykt Sądu Najwyższego w sprawie zakazu aborcji w Missisipi. Spodziewane jest zakwestionowanie przez Sąd Najwyższy decyzji w sprawie „Roe kontra Wade” z roku 1973, która doprowadziła do legalizacji zabijania nienarodzonych w USA.

Jak twierdzi Murphy, „możemy wszyscy wyznawać swoje osobiste, głęboko odczuwane poglądy i wciąż szanować zdolność osoby do podejmowania przez nią własnych decyzji”. Jednocześnie gubernator powołał się na wypowiedź jezuity Pata Conroy’a, który służył jako kapelan Izby Reprezentantów przez 10 lat i w wywiadzie dla „Washington Post” usprawiedliwiał bycie katolikiem „pro-choice” i szanowanie „konstytucyjnego prawa” kobiet do „wyboru”. Dodajmy – „wyboru”, który może oznaczać zamordowanie niewinnej istoty ludzkiej.

„Narażałabym na szwank właśnie te wartości [katolickie], gdybym wykorzystał moją osobistą wiarę do odmowy usług, w szczególności usług zdrowotnych tym, którzy doszli do odmiennych osobistych wniosków poprzez swoją wiarę. Nie mogę pozwolić, by tak się stało i nie pozwolę” – powiedział Murphy. Murphy jednak nie uwzględnia faktu, że nie tylko Kościół potępia mordowanie nienarodzonych, ale także nauka potwierdza człowieczeństwo nienarodzonych od chwili poczęcia.

Niestety, mimo wypowiedzi indywidualnych biskupów, którzy potępili zgorszenie siane przez katolickich polityków popierających zabijanie nienarodzonych, Konferencja Biskupów USA nie zajęła zdecydowanego stanowiska w sprawie zakazu Komunii św. dla proaborcyjnych polityków.

jjf/LifeSiteNews.com; njcatholic.org