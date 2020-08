Indie. Katastrofa lotnicza. Samolot rozpadł się na dwie części (Wideo)

Na pokładzie samolotu indyjskiej linii lotniczej Air India Express znajdowało się 191 osób. Samolot rozbił się po tym, jak wpadł w poślizg podczas lądowania na pasie startowym w mieście Kozhikode w stanie Kerala. Maszyna rozpadła się na dwie części. Co najmniej dwie osoby poniosły śmierć. 123 osoby zostały ranne, w tym 15 poważnie.

Jedną z głównych przyczyn wypadku mógł być mocno padający deszcz.

14 dead, 123 injured and 15 seriously injured in Kozhikode plane crash incident at Karipur Airport: Malappuram SP to ANI. #Kerala#ANI pic.twitter.com/j7l21cQKKw

*Breaking Alert:- Air india express flight from Dubai crash lands at Calicut 191 passengers on board fuselage broken apart, casualties expected, Airplane has broken in to 2 pcs* pic.twitter.com/Gfx1CxCyeW