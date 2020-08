Jan Bodakowski: Kolejny żydowski atak na Polskę i prezydenta Dudę! Sejm musi przyjąć ustawę stop 447

Żydzi nie ustają w swoich atakach na Polskę mających na celu rozbójnicze wymuszenie od Polski wypłacenia bezpodstawnych roszczeń żydowskich. Roszczenia te dotyczą majątku po Żydach zmarłych bezpotomnie, bez spadkobierców, pomordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej, który zgodnie z prawem przeszły na rzecz skarbu państwa Polski (taka zasada obowiązuje na całym świecie).

Żydowscy cwaniacy z USA, głosząc rasistowskie brednie, chcą bezpodstawnie przejąć ten polski majątek, a w konsekwencji uczynić z Polaków niewolników. W czasie kampanii wyborczej prezydent Duda zadeklarował sprzeciw wobec roszczeń żydowskich – za co znalazł się na celowniku Żydów. Wypełnieniem tej deklaracji prezydenta powinno być zaangażowanie się Andrzeja Dudy w uchwalenie przez sejm społecznego projektu ustawy anty roszczeniowej „stop 447”.

Jednym z najnowszych przykładów antypolskiej kampanii Żydów na rzecz realizacji roszczeń żydowskich jest tekst żydowskiego dziennikarza z Kanady Sheldona Kirshnera, który ukazał się na jego blogu na portalu „The Times od Israel”.

W swoim tekście żydowski publicysta oskarża nasz kraj (powołując się na raport Departamentu Stanu USA opublikowany zgodnie z aktem 447) twierdząc, że Polska nie zwróciła „wieli nieruchomości należących do Żydów [...], które zostały wywłaszczone przez nazistów i rządy komunistyczne, [...] prawowitym właścicielom, ocalałym z Holocaustu i ich spadkobiercom.

Jest to ordynarna manipulacja, bo Żydzi z USA domagają się nie swojego czy swoich przodków majatku, ale cudzego majątku, który jest własnością Polaków, a przed wojną należał do Żydów z Polski, którzy nie mieli nic wspólnego z Żydami z USA. Roszczenia Żydów z USA są tym bardziej odrażające, zważywszy na to, że kiedy Żydzi z Polski byli mordowani przez Niemców podczas II wojny światowej, to Żydzi z USA nie chcieli im pomagać.

Ważne jest też to, że szacowana wartość majątku bezspadkowego, który przeszedł na własność Polski, te 300 miliardów dolarów, jest wzięta z sufitu. Wbrew żydowskiej propagandzie Żydzi przed wojną w wyniku judaizmu żyli w nędzy, ich nędzny majtek został zniszczony podczas wojny, i realnie nie ostał przejęty przez skarb państwa w Polsce. Żydów w II RP nie było stać na dentystę, więc tym bardziej nie mieli złotych zębów, które to zdaniem Żydów były powodem rzekomego współudziału Polaków w holocauście.

Dodatkowo 50% ziem II RP, gównie tych gdzie mieszkali Żydzi, w 1939 znalazła się pod sowiecką okupacją, a dziś są w składzie Litwy, Białorusi i Ukrainy. I to do tego majątku poza Polską, wobec Polski, Żydzi z USA wysuwają swoje bezpodstawne roszczenia, nie zważając, że dotyczą one ziem poza obecnymi granicami Polski, pewnie po to by najpierw przejąc majątek Polaków, a potem Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców.

Żydowski publicysta w swoim antypolskim artykule powołuje się na wsparcie władz USA dla bezpodstawnych roszczeń żydowskich (np. szefa dyplomacji USA Mikea Pompeo). Jest to niestety prawda w sprawie żydowskich roszczeń i tęczowej demoralizacji władze USA prowadzą antypolską politykę.

Zdaniem żydowskiego publicysty „w szczególności Polska nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z Deklaracji Terezińskiej”. Według żydowskiego publicysty „uprawnione rodziny żydowskie, których majątek został splądrowany, wciąż czekają, aż Polska postąpi właściwie”.

W swoim artykule żydowski publicysta stwierdził też, że „po wojnie nowy reżim komunistyczny znacjonalizował dziesiątki tysięcy prywatnych nieruchomości, nie wypłacając rekompensat ich właścicielom żydowskim i nieżydowskim”.

Jest to w wypadku Żydów ordynarne kłamstwo. Po II wojny światowej okupujący ziemie polski komuniści (w dużej części Żydzi), kiedy kradli własność Polaków, to Żydom akurat zwracali własność. Żydowska mniejszość na powojennych ziemiach polski cieszyła się prawami, które komuniści odebrali Polakom – mogli mieć własne partie, swoje instytucje społeczne, a nawet własne uzbrojone bojówki, dostawać kasę z zachodu, emigrować na zachód, współuczestniczyli we władzy.

Z artykułu żydowskiego publicysty można się dowiedzieć, że wspierane przez władze USA roszczenia żydowskie dotyczą „znacznej ilości własności prywatnej pozostawionej bez spadków przez Holokaust ”. Według żydowskiego publicysty roszczenia żydowskie dotyczą nawet zabytków przechowywanych w polskich muzeach. Żydowski publicysta podkreśla, że władze USA domagają się od Polski przyjęcia „kompleksowego ustawodawstwa zapewniającego restytucję lub rekompensatę za własność prywatną” oraz „stworzenia specjalnego mechanizmu dochodzenia roszczeń poza systemem sądowym”.

Z artykułu można się dowiedzieć, że „Światowa Żydowska Organizacja Restytucji pochwaliła raport” rządu USA za wsparcie dla roszczeń żydowskich.

W swym artykule żydowski publicysta ubolewa, że „obecny polski rząd zdecydowanie odrzuca jednak […] rozwiązanie kwestii” żydowskich roszczeń - „podczas ostatniej kampanii wyborczej w Polsce Prezydent RP Andrzej Duda odrzucił” roszczenia żydowskie „twierdząc, że Niemcy są odpowiedzialne za rekompensatę strat ocalałych z Holokaustu”.

Polski prezydent został skrytykowany przez żydowskiego publicystę, który stwierdził, że „Duda poszedł o krok dalej, bezwstydnie zarzucając swojemu liberalnemu przeciwnikowi, Rafałowi Trzaskowskiemu, chęć wyprzedania polskich interesów »międzynarodowemu lobby«”. Ten fragment zresztą potwierdza podejrzenia, że Trzaskowski zrealizowałby roszczenia żydowskie wobec Polski.

Jak wynika z Wikipedii „The Times of Israel” to „gazeta internetowa założona w 2012 roku przez izraelskiego dziennikarza Davida Horovitza i jego partnera, amerykańskiego inwestora Setha Setha Klarmana. Poświęcona jest tematyce rozwoju społeczności żydowskich w Izraelu i w diasporze. […] Times of Israel jest publikowany w języku angielskim, arabskim, perskim, francuskim i chińskim. Według własnych oświadczeń ma (październik 2017) 3,5 miliona czytelników miesięcznie”.

Jan Bodakowski