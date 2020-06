24.06.20, 10:55 Jarosław Kaczyński gościem Forum Młodych/YT/Prawo i Sprawiedliwość

W dniu dzisiejszym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie gościem Forum Młodych PiS. Konwencja odbywa się pod hasłem „Wiemy czego chcemy”.

Michał Moskal, przewodniczący FM PiS, powiedział dla PAP:

- W środę pod hasłem "Wiemy czego chcemy" w Lublinie odbędzie się konwencja Forum Młodych PiS z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Chcemy pokazać, że młodzi ludzie w PiS mają przebicie i są mocno wspierani przez kierownictwo partii

Jak podkreślił Moskal, celem tej konwencji jest pokazanie, że w PiS młodzi mają przebicie, narzucają pewne tematy, że są w stanie je realizować, a nie tylko o nich mówić, oraz że są mocno wspierani przez kierownictwo partii. Dlatego właśnie swoją obecność potwierdził sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas swojego wystąpienia prezes PiS podczas ma po raz kolejny wesprzeć starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. Forum jest także doskonałą okazją do zmobilizowani młodzieżówki PiS na finiszu kampanii wyborczej tuż przed I turą wyborów prezydenckich.

Moskal podkreślił także:

- My natomiast pokażemy, że nasze młodzieżowe zaplecze polityczne, które będzie otaczać naszego prezydenta, to nie są ludzie, którzy są bierni i wyłącznie rozwieszają plakaty wyborcze. To są ludzie, którzy są aktywni, którzy mają wizję tego co chcą zrobić i poza tym, że mają tę wizję są w stanie doprowadzić do jej realizacji

mp/pap