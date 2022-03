Jarosław Kaczyński w Kijowie: Ukrainie jest potrzebna pokojowa misja NATO

Wczorajsza wizyta premierów Polski, Słowenii i Czech w Kijowie przejdzie do historii. Udział wziął w niej również wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Po spotkaniu z prezydentem i premierem Ukrainy podkreślił, że konieczna jest misja, której celem będzie dążenie do pokoju i udzielenia pomocy humanitarnej.

Wicepremier dodał, że taka misja musi być osłonięta przez odpowiednie siły zbrojne i tego właśnie obecnie potrzebuje Ukraina oraz cały demokratyczny świat.

Jarosław Kaczyński wyraził słowa uznania dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, premiera oraz całego narodu ukraińskiego. Zwrócił się też do przywódców państw UE i NATO:

„Chciałbym odwołać się do ich sumień, ale także do ich konsekwencji. Oni głoszą pewne zasady, my te zasady podzielamy. Ale jeżeli takie zasady się głosi, to trzeba z nich wyciągać także wnioski”.

Podkreślił, że potrzebna jest na Ukrainie misja pokojowa NATO czy szerszego układu międzynarodowego, która będzie się w stanie także obronić i będzie działała na terenie Ukrainy

dam/PAP,Fronda.pl