Kiedy oficjalne wyniki wyborów? WAŻNA informacja PKW!

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała właśnie, kiedy możemy spodziewać się oficjalnych wyników wyborów. Przekazano też jeszcze jedną, niezwykle istotną informację.

Według sondażu exit poll, w drugiej turze wyborów zwyciężył prezydent Andrzej Duda. Pokonał tym samym Kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Różnica jest jednak na tyle mała (Andrzej Duda – 50,4. Rafał Trzaskowski 49,6), że musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów, które ogłosi PKW, aby mieć pewność co do werdyktu Polaków. Komisja zaś informuje, że być może stanie się to już jutro. Podano także:

„Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się już po otrzymaniu wszystkich protokołów od obwodowych komisji”.

Oznacza to zatem, że nie będziemy informowani o wynikach cząstkowych wyborów.

dam/pkw.gov.pl,Fronda.pl