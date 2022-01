Koronafaszyzm we Włoszech

Już w najbliższy wtorek, od początku lutego, we Włoszech wejdzie w życie prawo zobowiązujące wszystkich obywateli po 50. roku życia do zaszczepienia się przeciw koronawirusowi.

Tym, którzy nie dopełnią tego obowiązku grozić będzie jednorazowa kara w wysokości 100 euro. Wymierzać ma ją urząd skarbowy ściągając pieniądze z konta bankowego, pensji lub emerytury.

Szacuje się, że karą za brak szczepienia może zostać dotkniętych aż 1,8 miliona obywateli Włoch. Jak łatwo obliczyć może to spowodować wpływy do budżetu państwa nawet na poziomie blisko 200 milionów euro.

Uiszczenie szczepionkowej kary w żadnym razie nie daje ukaranemu prawa do covidowego certyfikatu, bez którego od początku przyszłego miesiąca nie będzie można wejść do sklepów niespożywczych, na pocztę czy do banku. Dodatkowo za przyjście do pracy bez wspomnianej przepustki kara wynosić będzie od 600 do 1500 euro.



