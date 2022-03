,,Krok po kroku idziemy do przodu''. Zełenski o rozmowach z Rosją

„Kontynuujemy pracę na różnych szczeblach, aby zachęcić Rosję do dążenia do pokoju” – powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

W opublikowanym minionej nocy nagraniu poinformował o trwających rozmowach z Rosją. Jak przekazał, przedstawiciele Ukrainy biorą w nich udział praktycznie codziennie. Rozmowy są „bardzo trudne, czasem konfrontacyjne” – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy dziękował również wszystkim, którzy wspierają Ukrainę. Dodawał, że konieczne jest nakładanie kolejnych sankcji na Rosję, które będą jeszcze bardziej dotkliwe. Podkreślił, że oczekuje dalszego wsparcia w trakcie zaplanowanych na ten tydzień spotkań na szczycie NATO, UE oraz G7.

Zełenski odniósł się również do swojej rozmowy z papieżem Franciszkiem. Zaprosił wówczas Ojca Świętego na Ukrainę. We wspomnianym nagraniu wyraził nadzieję, że uda się to zorganizować. Przyznał, że wizyta tego rodzaju wsparłaby każdego z Ukraińców.

