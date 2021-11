Ks. Dolindo Ruotolo: Moja misja trwa! Rusza niezwykła seria filmów o mistyku z Nepolu

Dokładnie 19 listopada 2021 mija 51 lat narodzin dla nieba ks. Dolindo Ruotolo. Kilka lat temu cała Polska zachwyciła się tym skromnym mistykiem z Nepolu. Co takiego sprawia, że ta fascynacja trwa do dziś?

Czemu z Polski ruszyła tak wielka lawina pielgrzymów do miasta camorry i świętych? Czemu tysiące osób przylepia mokre od łez twarze do czarnej, marmurowej, trzęsącej się już od ciągłego pukania płyty nagrobka o. Dolindo? (Teraz, po rocznej przerwie „covidowej”, fala ruszyła ponownie!) W życiu tego kapłana skumulowały się setki tysięcy ludzkich historii. Dlatego „wszyscy go szukają”. Stał się odpowiedzią i balsamem, świadkiem i wsparciem.

Lekarstwem. Ostatnią i jedyną deską ratunku. Także moją. Jak mówił w czasie ceremonii pogrzebowych mistyka z Neapolu ks. Vincenzo Cuomo, o. Dolindo za życia „przyjmował każdego dnia ludzi, mnóstwo ludzi. W kościele, w domu”, a „ubodzy i chorzy wołali tylko o niego” – tak jest i po jego śmierci.

Fragment z książki „Moja misja trwa. Jezu, Ty się tym zajmij! część 2”

Joanna Bątkiewicz – Brożek, autorka bestsellerowej biografii Jezu, Ty się tym zajmij! i wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego ks. Dolindo Ruotolo, wraz z Wydawnictwem Esprit, przygotowali wyjątkową filmową podróż śladami niezwykłego kapłana.

W specjalnie przygotowanej serii filmowej „Moja Misja Trwa. Śladami Ojca Dolindo Ruotolo”, dziennikarka zabierze nas w miejsca związane z życiem i działalnością mistyka. Odsłoni przed nami nowe fakty i proroctwa, a także odkryje jego heroiczną drogę krzyża. Ta porywająca opowieść o skromnym kapłanie z Neapolu będzie dla wielu ogromnym zaskoczeniem!

Moja misja nadal trwa. Będę towarzyszyć wszystkim duszom, które były mi bliskie. Będę czuwał nad tymi, które są niestałe w Wierze. Będę z wami tak długo, jak zdecyduje Wola Boża. Przywołujcie mnie w waszych obolałych myślach i w trudach na tym poszarpanym łez padole: pomogę każdemu.

Cała seria dostępna będzie na kanale Youtube Wydawnictwa Esprit. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 23 listopada 2021.

Seria promuje drugą część biografii autorstwa Joanny Bątkiewicz-Brożek „Jezu, Ty się tym zajmij 2. Moja Misja Trwa”, która właśnie trafiła do sprzedaży.

