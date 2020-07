Kto może zostać nowym ministrem spraw zagranicznych?

Obecny minister spraw zagranicznych zapowiedział, że odchodzi. Pojawiło się pierwsze doniesienia medialne, kto może go zastąpić. Jest kilka znanych nazwisk. Pojawia się miedzy innymi szef prezydenckiego gabinetu.

Kto ma szanse zastąpić Jacka Czaputowicza? Pod uwagę brany jest Konrad Szymański , który obecnie jest odpowiedzialny w rządzie za sprawy europejskie. To jednak tylko jeden z możliwych scenariuszy na obsadę szefa MSZ. Wiele mówi się o tym, że resortem spraw zagranicznych chciałby kierować Jan Dziedziczak. To były wiceszef MSZ. Ma on jednak niewielkie szanse. Podobnie niewielkie szanse ma znany europoseł Jacek Saryusz-Wolski.

Bardzo często pojawia się w rozważaniach o nowym szefie MSZ osoba Krzysztofa Szczerskiego. Szef prezydenckiego gabinetu jednak ma nie być faworytem premiera na to stanowisko. Kto zostanie nowym ministrem spraw zagranicznych po rekonstrukcji rządu? Mówi się też, że może się jeszcze pojawić całkiem nowy kandydat.

Rr, rmf24.pl